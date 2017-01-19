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19. 01. 2017

В Украине создали общественное телевидение

 
Миниюст зарегистрировал публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) как юрлицо. В то же время прекращена деятельность юрлица "Национальная телерадиокомпания Украины" (НТКУ). Об этом говорится в сообщении Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания.
 
"Сегодня исторический момент в развитии медиасферы нашего государства. Согласно дорожной карте второго этапа преобразования государственной телерадиокомпании Украины в общественную состоялась регистрация юридического лица Национальная общественная телерадиокомпания Украины", - заявил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко
 
Также сообщается, что в ближайшие дни заработает Наблюдательный совет НОТУ.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала СТБ из-за показа программы Битва экстрасенсов производства РФ с участием российских военных. 
Директор НТКУ Аласания уволился из-за Евровидения

Источник: korrespondent.net

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