Германия экстрадировала в Украину сына мэра Лисичанска Сергея Шилина-младшего, подозреваемого в похищении человека и хулиганстве. Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай на своей странице в Facebook в четверг, 19 января.

"Он уже в Украине, его везут в суд для избрания меры пресечения", – написала она.

Сотрудники Интерпола обнаружили Шилина в Германии и применили в отношении него экстрадиционный арест. Украине его передали 18 января.

Погукай напомнила, что в августе 2016 года в Лисичанске около кафе-бара по ул. Григория Сковороды пьяный Шилин с товарищем нанесли телесные повреждения 33-летнему мужчине, поместили его в багажник автомобиля Mercedes-Benz S350 TDI и уехали с места происшествия.

Автомобиль по дороге в направлении Северодонецка был остановлен сотрудниками патрульной полиции.

Сын мэра уклонялся от органов прокуратуры, в связи с чем был объявлен в розыск, к которому было привлечено подразделение Украинского бюро Интерпола.

Отметим, старший сын мэра Лисичанска – Андрей Шилин – объявлен в розыск по подозрению в наркоторговле.

Напомним, в сентябре в ГПУ договорились об экстрадиции в Украину первого правонарушителя из Великобритании.

Источник: korrespondent.net