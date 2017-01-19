Киев должен выплатить компенсации 15 судьям – ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить по пять тысяч евро 15 судьям за незаконное увольнение их Верховной Радой. Соответствующее решение было обнародовано на сайте ЕСПЧ в четверг, 19 января.

Всего ЕСПЧ рассмотрел дела 18 судей, которые в разные годы (2010-2013) были уволены Радой за нарушение присяги.

По результатам рассмотрения исков ЕСПЧ постановил, что в отношении всех заявителей был нарушен п. 1 ст. 6 Конвенции о правах человека о несоблюдении принципов независимости и беспристрастности судебной системы. Также ЕСПЧ постановил, что в отношении всех заявителей была нарушена ст. 8 Конвенции в отношении уважения их частной жизни.

Согласно решению ЕСПЧ, Украина в течение трех месяцев должна выплатить по 5 тысяч евро моральной компенсации 15 судьям,11 заявителям Украина должна выплатить по 11 тысяч евро компенсации расходов и издержек, понесенных в ходе разбирательства в суде.

Ранее ЕСПЧ отклонил три жалобы жителей Донецкой и Луганской области, требовавших от Украины и России компенсировать стоимость жилья, потерянного ими в результате бомбардировок.

Источник: korrespondent.net