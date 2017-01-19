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19. 01. 2017

Нафтогаз: Киев не направлял заявку в РФ на газ

Нафтогаз Украины не направлял заявку российскому Газпрому на поставку газа. Об этом говорится в сообщении НАК в Facebook вечером в четверг, 19 января.

"Российские журналисты нас спрашивают, не присылали ли мы заявку Газпрому на поставку газа. Нет. В декабре Газпром отказался подписывать стандартное дополнительное соглашение, которое регулирует спорные вопросы до решения суда", – сказано в сообщении.

 
 

Ранее сегодня вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического Сообщества Марош Шефчович заявил, что Украина готова покупать газ у России и имеет для этого необходимые средства.

Источник: korrespondent.net

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