Нафтогаз: Киев не направлял заявку в РФ на газ

Нафтогаз Украины не направлял заявку российскому Газпрому на поставку газа. Об этом говорится в сообщении НАК в Facebook вечером в четверг, 19 января.

"Российские журналисты нас спрашивают, не присылали ли мы заявку Газпрому на поставку газа. Нет. В декабре Газпром отказался подписывать стандартное дополнительное соглашение, которое регулирует спорные вопросы до решения суда", – сказано в сообщении.

Ранее сегодня вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического Сообщества Марош Шефчович заявил, что Украина готова покупать газ у России и имеет для этого необходимые средства.

Источник: korrespondent.net