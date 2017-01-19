Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 20:57
-6°C
Завтра +2°C
-6°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
19. 01. 2017

В Киеве арестовали АТОшника из-за убийства в России

Киевский суд арестовал грузина, воевавшего добровольцем за силы АТО, по подозрению в убийстве на территории России.

Об этом написала в Facebook его адвокат Ксения Проконова.

По ее словам, суд избрал подозреваемому Гии Церцвадзе содержание под стражей в течение 40 суток, до получения от России запроса на его выдачу.

Адвокат утверждает, что таким образом Россия осуществляет против ее подзащитного политическое преследование со стороны России, а версия с убийством сфабрикована.

Она добавила, что нардеп Вячеслав Константиновский готов взять Церцвадзе на поруки.

АТОшника задержали 15 января в аэропорту Киев, поскольку он находился в международном розыске по линии Интерпола со стороны России.

В прошлом месяце в Ивано-Франковске АТОшник бросался с ножом на людей.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.