В Киеве арестовали АТОшника из-за убийства в России

Киевский суд арестовал грузина, воевавшего добровольцем за силы АТО, по подозрению в убийстве на территории России.

Об этом написала в Facebook его адвокат Ксения Проконова.

По ее словам, суд избрал подозреваемому Гии Церцвадзе содержание под стражей в течение 40 суток, до получения от России запроса на его выдачу.

Адвокат утверждает, что таким образом Россия осуществляет против ее подзащитного политическое преследование со стороны России, а версия с убийством сфабрикована.

Она добавила, что нардеп Вячеслав Константиновский готов взять Церцвадзе на поруки.

АТОшника задержали 15 января в аэропорту Киев, поскольку он находился в международном розыске по линии Интерпола со стороны России.

В прошлом месяце в Ивано-Франковске АТОшник бросался с ножом на людей.

Источник: korrespondent.net