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19. 01. 2017

Украина провела военную инспекцию в России

Украина происпектировала российские военные обьекты на территории Ростовской области, заявил начальник Центра по уменьшению ядерной опасности России Сергей Рыжков.

"В период с 16 по 19 января 2017 г. в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа",- сказал С.Рыжков.

По его словам, осмотры прошли в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

Он отметил, что руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.

Ранее сообщалось, определенный Украиной район для инспекции занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров.

Источник: korrespondent.net

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