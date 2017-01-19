ИГ возобновил казни в амфитеатре Пальмиры

Террористы "Исламского государства" возобновили массовые казни в римском амфитеатре Пальмиры, пишет Times со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Сообщается, что боевики убивали людей и за пределами театра, а также на территории бывшей российской военной базы 18 января.

Террористы казнили преподавателей и членов повстанческих группировок, которые противостоят как "Исламскому государству", так и режиму президента Башара Асада.

Напомним, "Исламское государство" вновь захватило Пальмиру 11 декабря. До этого город на протяжении полугода контролировался сирийскими и российскими военными.П

Позже ИГ показало захваченную российскую базу в Пальмире.

Источник: korrespondent.net