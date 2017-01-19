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19. 01. 2017

ЕС продлит санкции против Януковича - СМИ

Евросоюз продлит санкции против бывшего президента Виктора Януковича и его соратников в феврале этого года, пишет  корреспондент Радио Свобода из Брюсселя Рикард Йозвяк в Twitter.
 
По его данным, санкции против Януковича хотят продлить на год.
 
"Дипломаты ЕС сегодня обсудили продление на год санкций против Януковича и 15 его соратников, что скорее всего произойдет в феврале", - написал он.

Eu diplomats today discussed extension of sanctions against #Yanukovych & 15 of his assoc. likely 1 year roll-over in Feb #Ukraine #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 19, 2017
 
Напомним, в сентябре суд ЕС отменил часть санкций против Януковича.

Источник: korrespondent.net

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