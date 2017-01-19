Отходы за границу. Приключения мусора из Львова

Львовский мусор давно уже превратился во всеукраинский мэм. Его возили по всей стране, но везде отказывались принимать.
В итоге город оказался на гране экологической катастрофы, а местная власть винит во всем центральную за отказ в предоставлении помощи.
Тем временем, сами жители Львова видят проблему именно в местной власти, к которой пришли с требованием разобраться с мусором.
Корреспондент.net разбирался, что снова стряслось с Львовским мусором.
Нигде не принимают
Мэр Львова Андрей Садовый заявил о чрезвычайной экологической ситуации в городе.
“В городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации", - заявил Садовый.
По его словам, все перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что имеют или очень серьезные проблемы с вывозом мусора, или вообще некуда его вывозить.
Садовый также обратился к международным экологическим организациям, городам партнерам за рубежом и посольствам иностранных государств с информацией о ситуации, которая сложилась и просьбой о помощи.
"Потенциальный экологический кризис может обрести международный характер, а ее последствия почувствовать жители соседних государств", - заявляет мэр Львова.
По его словам, город 8 месяцев "находится в мусорной блокаде" и ждет помощи от центральной власти. Мэр утверждает, что в компании, которые занимаются вывозом мусора приходя проверяющие органы и парализуют их работу.
Политический вопрос
Садовый связывает сложившуюся ситуацию с "принципиальной позицией" партии "Самопомич" в парламенте по вопросам особого статуса Донбасса и выборов на оккупированных территориях.
"У меня нет никаких полномочий, ни желания торговать интересами страны даже в таких чрезвычайных условиях, созданных для Львова. Поэтому я буду действовать в пределах полномочий и компетенций, которыми наделен мэр Львова", - заявил он.
По его мнению, центральная власть может решить все проблемы с львовским мусором за час, но не делает этого.
"Цель - использовать весь государственный аппарат и давление, чтобы показать, что нужно делать с теми, кто не согласен с решениями наиболее знатных людей Украины. Делают какие-то странные вещи, блокируют, привлекают Генпрокуратуру, военную прокуратуру, СБУ, аналитические центры, которые анализируют и прослушивают телефоны. Привлечено сотню людей, чтобы разобрать Львов по косточкам. Во времена Иосифа Виссарионовича, думаю, было легче", - говорит Садовый.
Поездки мусора
После трагедии на Грибовецкой свалке в мае прошлого года, когда из-за пожара и обвала грунта там погибли люди, тонны отходов из Львова стали развозить по стране.
Так, изначально Садовый договорился с киевским мэром Виталием Кличко об утилизации львовских отходов на единственном в столице мусоросжигательном заводе "Энергия". Однако 1 августа мусор там принимать перестали: завод закрылся на плановый ремонт.
Часть мусора из Львова пытались вывезти на свалку возле села Крюковщина Киевской области. Но, жители региона заблокировали движение мусоровозов.
Позже ситуация повторилась в Днепре - местные жители устроили протесты, и там тоже отказались от львовских отходов.
Осенью 2016 года львовский мусор продолжал путешествовать по стране, побывав в Черновцах и Николаева, однако везде встретил сопротивление местных жителей.
Люди против
Во Львовском горсовете из-за мусора даже подрались.
Потасовка началась после того, как депутаты приняли постановление о станциях для перегрузки и брикетирования мусора в пяти районах Львова. За решение проголосовали 38 депутатов.
Возмущенные жители одного из районов остались блокировать сессионный зал, а мэр Львова Андрей Садовый спешно покинул зал.
Мусор за границу
В случае, если полигоны на территории Украины не будут принимать мусор со Львова, его могут начать вывозить за границу, в частности в Польшу, заявил Садовый.
"Я вчера говорил с нашими городами-партнерами и ожидаю от них информации. В частности, у нас в Польше есть десять городов-партнеров, все не против принимать львовский мусор. То есть мусор запакуем, отвезем за границу, там его переработают", – сказал львовский городской глава.
Садовый не назвал список иностранных городов, в которые могут вывозить львовский мусор. Однако к польским городам-партнерам Львова относятся Вроцлав, Жешув, Краков, Лодзь, Люблин, Перемышль.
17 января городской глава Перемышля Роберт Хома говорил, что Садовый обращался за помощью касательно вывоза мусора:
"Когда я возвращался с границы, позвонил ко мне мэр Львова. Благодарил за поздравления, которые я ему прислал. Спрашивал, как у меня дела. Наверное, мы бы встретились в консульстве во Львове. Он имел ко мне конкретное дело – чтобы я помог ему с решением проблемы с вывозом мусора во Львове".
19 января во время внеочередного заседания сессии Львовский горсовет утвердил перечень участков для организации временных площадок для перегрузки и брикетирования мусора в каждом районе Львова.
Источник: korrespondent.net
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