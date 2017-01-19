В России построят спецклинику для Путина - СМИ

Планируется возвести трехэтажное здание в пригороде Москвы на территории бывшей "кремлевской" Центральной клинической больницы. Как ожидается, строительство должно быть завершено в 2020 году.

По словам двоих собеседников агентства, проект предназначен для президента Владимира Путина "и его окружения". Корпус сможет единовременно обслуживать 10 пациентов. В клинике будет две VIP-палаты площадью 200 квадратных метров, конференц-зал, комната для проведения встреч и бассейн. Цена строительства центра составит 2,9 миллиарда рублей. Сумма, которую придется потратить на оснащение клиники, не приводится. В письменном ответе на запрос Reuters департамент управления имуществом Кремля подтвердил, что клиника строится, но утверждает, что она будет рассчитана на сотни чиновников. В прошлом году BBC показала фильм о "Тайном богатстве Путина". СМИ также нашли у Путина дачу в Карелии.

В России построят эксклюзивную клинику для российского президента Владимира Путина и ряда чиновников, пишет Reuters со ссылкой на документы и рассказы ознакомленных с проектом источников в медобласти.