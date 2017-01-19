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19. 01. 2017

Суд ООН опубликовал иск Украины против России

Международный суд ООН опубликовал полный текст исковых требований Украины к России.
 
16 января Украина подала в Гаагу иск против России, касающийся нарушения Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
 
В иске украинская сторона утверждает, что Россия нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины.

В документе также сказано, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нероссийских общин, проживающих в Крыму.

Ранее Киев объяснил, почему не подает в суд из-за принадлежности Крыма.

Источник: korrespondent.net

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