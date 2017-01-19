Пограничники отрицают приостановку строительства "Стены"

Пограничники отрицают информацию, что в Харьковской области строительство проекта Стена приостановлено.

Сегодня глава Харьковской ОГА Юлия Светличная заявила, что на Харьковщине приостановили строительство "Стены" из-за недостатка финансирования.

"Эта информация не соответствует действительности. На самом деле, проект реализуется. Он реализовался и в 2016 году, и будет продолжен в 2017 году", - цитирует помощника председателя Госпогранслужбы Олега Слободяна ЛІГА.net.

Он отметил, что в прошедшем году из бюджета было выделено 200 миллионов гривен. Проводились работы в Луганской и Харьковской областях.

"На 2017 год бюджет подписан. На реализацию этого проекта выделено 200 миллионов гривен", - сказал Слободян.

По словам помощника главы Госпогранслужбы, как только погодные условия позволят, работы по проекту будут продолжены. Сейчас же их эффективность практически равна нулю.

В прошлом месяце сообщалось, что Украина начала строить "Стену" в Луганской области.

Источник: korrespondent.net