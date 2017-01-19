В Украине началась вторая волна e-деклараций

В НАПК объявили о начале второй волны электронного декларирования. Об этом заявил заместитель председателя ведомства Руслан Радецкий.

Сообщается, что до 1 апреля этого года электронные декларации должны заполнить лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также те, кто приравниваются к уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

При этом субъекты декларирования должны сообщать НАПК об изменениях в своем в имущественном состоянии, если полученный ими доход или приобретенное имущество превышают сумму в размере 50 прожиточных минимумов.

Радецкий также напомнил, что вступил в силу закона о Высшем совете правосудия, а это означает, что изменен круг лиц, которые должны подавать е-декларации.

Таким образом, согласно закону, декларации должны подавать:

должностные лица учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников АТО;

должностные лица учреждений и организаций здравоохранения (кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня);

должностные лица учреждений и организаций образования (кроме руководителей вузов и их заместителей);

должностные лица учреждений и организаций науки (кроме президентов, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей и других членов Президиума Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, избранных общим собранием, руководителей НИИ и других научных учреждений);

должностные лица учреждений и организаций культуры; должностные лица учреждений и организаций искусств;

должностные лица учреждений и организаций восстановления и сохранения национальной памяти;

должностные лица учреждений и организаций физической культуры, спорта, национально-патриотического воспитания.

Напомним, первый этап сдачи е-деклараций завершился 31 октября.

Всего нардепы задекларировали 12 миллиардов гривен налички.

Ранее глава Национального совета реформ Дмитрий Шимкив заявил о возможном введении е-декларирования для всех граждан.