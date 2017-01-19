СМИ смоделировали сценарий убийства Трампа

Телеканал CNN показал в своем эфире репортаж о возможном убийстве избранного президента США Дональда Трампа во время церемонии инаугурации 20 января.

В видео рассматривается сценарий, согласно которому покушения будут совершены также на американского вице-президента и высшее руководство конгресса.

В конституции США говорится, что в случае, если президент (Барак Обама - ред.) и вице-президент (Джо Байден - ред.) убиты либо недееспособны, их преемником становится спикер палаты представителей (Пол Райан- ред.), а за ним следуют временный председатель сената (Оррин Хэтч- ред.) и госсекретарь США (Джон Керри- ред.).

При этом в связи с тем, что к моменту церемонии инаугурации Обама, Байден и Керри уже сложат свои полномочия, главой государства станет так называемый временный преемник, который не присутствует на инаугурации и находится под охраной, а его имя не разглашается.

По ифнормации канала, им станет заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон, который входит в состав администрации Обамы.

Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января. Республиканец собрал на проведение церемонии рекордную сумму денег.