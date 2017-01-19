В центре Киева подрались радикалы и полиция

В Киеве на улице Грушевского на годовщину начала столкновений между радикалами ОУН, Правого сектора и Белого молота и правоохранителями возникла потасовка.

Об этом сообщают в соцсетях.

"Представители ОУН, Правого сектора и Белого молота начали посреди дороги на Грушевского, поливать бензином принесенные ими шины", - пишет в Twitter пользователь "Виктория Правды".

Кроме того, пользователь Алексей Down сообщает: "Шины, камни и петарды: в Киеве на Грушевского произошла потасовка между националистами и силовиками".

В свою очередь Виталий Грузинов разместил соответствующее видео в Facebook.

По состоянию на 20.20 четверга, как передает Интерфакс Украина, участники марша числом около ста человек стоят плотной группой посреди дороги, а правоохранители стали двумя формациями по обе стороны от них.



В толпе митингующих звучат лозунги "Слава нации – смерть врагам!" и "Свободу не остановить!".



Правоохранители же призывают собравшихся вести себя мирно и не нарушать общественный порядок.

В ноябре во Львове Правый сектор напал на "махновцев".

Источник: korrespondent.net