Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 23:57
-5°C
Завтра +2°C
-5°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
19. 01. 2017

В центре Киева подрались радикалы и полиция

В Киеве на улице Грушевского на годовщину начала столкновений между радикалами ОУН, Правого сектора и Белого молота и правоохранителями возникла потасовка.

Об этом сообщают в соцсетях.

"Представители ОУН, Правого сектора и Белого молота начали посреди дороги на Грушевского, поливать бензином принесенные ими шины", - пишет в Twitter пользователь "Виктория Правды".

Кроме того, пользователь Алексей Down сообщает: "Шины, камни и петарды: в Киеве на Грушевского произошла потасовка между националистами и силовиками".

В свою очередь Виталий Грузинов разместил соответствующее видео в Facebook.

По состоянию на 20.20 четверга, как передает Интерфакс Украина, участники марша числом около ста человек стоят плотной группой посреди дороги, а правоохранители стали двумя формациями по обе стороны от них.

В толпе митингующих звучат лозунги "Слава нации – смерть врагам!" и "Свободу не остановить!".

Правоохранители же призывают собравшихся вести себя мирно и не нарушать общественный порядок.

В ноябре во Львове Правый сектор напал на "махновцев".

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.