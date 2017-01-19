Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 23:57
-5°C
Завтра +2°C
-5°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
19. 01. 2017

Сенегал вторгся в Гамбию

Войска Сенегала вторглись в Гамбию, передает Reuters со ссылкой на представителя армии Абду Ндиайе.

"Мы вошли в Гамбию", - написал полковник агентству.

В свою очередь Нигерия сообщила, что ее военная авиация страны провела разведывательные полеты в воздушном пространстве Гамбии.

Накануне сообщалось, что Сенегал и Нигерия приготовились к вторжению в Гамбию.

Целью интервенции, организованной западноафриканским экономическим союзом ЭКОВАС, называлось установление власти Адама Бэрроу, который в декабре победил на президентских выборах.

При этом действующий лидер Яйя Джамме, управляющий страной с 1994 года, отказывается уйти в отставку.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.