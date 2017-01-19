Украине не нужен нейтралитет - экс-глава Пентагона

Идея нейтралитета для Украина как компромисс в решении конфликта с Россией будет ошибкой, стране нужно отстаивать принцип своей территориальной целостности.

Об этом рассказал 22-й министр обороны США (2006-2011 годы) Роберт Гейтс, который в 1991-1993 годах также возглавлял ЦРУ, в кулуарах Украинского ланча в Давосе Интерфакс Украина.

"Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины. Украина не должна никогда сдавать свою позицию. Крым – это часть Украины, и никогда она не должна также отказываться, что и Донбасс – это часть Украины", – заявил он.

По его словам, в Донбассе сосредоточено очень много тяжелой промышленности, металлургии, машиностроения, добычи угля, и следствием их потери будет очень сильное замедление украинской экономики.

Гейтс подчеркнул, что в рамках отстаивания принципа территориальной целостности очень важно, чтобы Украина "свой дом привела в порядок".

"Думаю, что тот месседж от Украины, который должен исходить в адрес и новой администрации США, и Европы, и бизнес-сообществ, что серьезные шаги предпринимаются в отношении внутренних реформ, условия для иностранных инвестиций улучшаются, и что есть новые возможности в Украине", – подчеркнул экс-министр обороны США.

По его мнению, только когда европейский и американский бизнес и лидеры будут больше уверены в том, что в стране идет борьба с коррупцией, и что здесь можно вести бизнес, тогда можно будет начать говорить о каких-то будущих отношениях.

Гейтс, рекомендовавший недавно избранному президентом США Дональду Трампу кандидатуру нового госсекретаря Рекса Тиллерсона, добавил, что пока еще рано говорить о каких-то дополнительных гарантиях безопасности для Украины, так как новая администрация в США только формируется и потому, что перед ней будет много других срочных и сложных вопросов.

Экс-министр обороны также отметил, что, учитывая географическое положение и природу экономики Украины, ей нужны хорошие отношения и с Западной Европой, и с Россией.

"А вот просчитать, как это сделать таким образом, чтобы не принести в жертву любые заявления о суверенитете – это как раз и есть самый главный вызов для Украины", – констатировал он.

Отметим, ранее украинский миллиардер Виктор Пинчук написал статью для Wall Street Journal, в которой утверждал, что Украина должна пойти на ряд болезненных компромиссов для достижения мира с Россией.

В сети бурно отреагировали на статью Пинчука.

У президента Петра Порошенко также раскритиковали статью Пинчука.