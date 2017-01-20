Вице-спикер Рады показала диплом Супрун

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид обнародовала копии документов о медицинском образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Помощь тем, кто ищет и не может найти диплом о высшем образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун", – написала Сыроид.

Согласно свидетельству о признании иностранного документа об образовании, выданному Министерством образования и науки в июле прошлого года, и.о. министра здравоохранения имеет диплом университета штата Мичиган и степень доктора медицины.





Радиолог из США: кто стал новым главой Минздрава "Указанный документ дает право на территории Украины на трудоустройство и продолжение учебы в соответствии с действующим законодательством", – говорится в свидетельстве за подписью первого заместителя министра образования и науки Инны Совсун.

Напомним, ранее Супрун заявила, что имеет диплом о высшем образовании, но при этом отказалась его показать.

Источник: korrespondent.net