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20. 01. 2017

Вице-спикер Рады показала диплом Супрун

 
Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид обнародовала копии документов о медицинском образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
 
"Помощь тем, кто ищет и не может найти диплом о высшем образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун", – написала Сыроид.
 
Согласно свидетельству о признании иностранного документа об образовании, выданному Министерством образования и науки в июле прошлого года, и.о. министра здравоохранения имеет диплом университета штата Мичиган и степень доктора медицины.
 
"Указанный документ дает право на территории Украины на трудоустройство и продолжение учебы в соответствии с действующим законодательством", – говорится в свидетельстве за подписью первого заместителя министра образования и науки Инны Совсун.

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Напомним, ранее Супрун заявила, что имеет диплом о высшем образовании, но при этом отказалась его показать.

Источник: korrespondent.net

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