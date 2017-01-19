Нардеп Найем попал в ДТП

Нардеп Мустафа Найем попал в ДТП у здания телеканала 112 Украина. Об этом сообщает сам телеканал.

Сообщатся, что депутат выезжал с парковки и ударился в машину, стоявшую на противоположной стороне улицы.



"ДТП с участием народного депутата Мустафы Найема. Выезжая с парковки у нашего канала, народный депутат повредил припаркованную машину. На месте ДТП работает патрульная полиция. Пострадавших нет", - сообщили в эфире телеканала.

Ранее нардеп Надежда Савченко попала в ДТП.

Кроме того, в 2015 году нардеп Игорь Мосийчук попал в ДТП.

Источник: korrespondent.net