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20. 01. 2017

Киев готовится к поэтапной деоккупации Донбасса

 
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины готовится к поэтапному возвращению неподконтрольных территорий Донбасса под контроль украинской власти. Об этом в эфире 5 канала заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
 
"Я конечно верю, что деоккупация начнется в этом году, и у меня нет оснований стопроцентно утверждать, что это произойдет, но мы готовы к двум вещам. Если тот мирный процесс, который начат через утверждение Советом Безопасности ООН так называемых Минских соглашений, то там предусмотрено, что поэтапно эти территории будут возвращаться. Сейчас разрабатывается дорожная карта возвращения. Мы должны быть готовы, что, когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу", – сказал он.
 
Министр также отметил, что на сегодняшний день существует целый ряд проблем по восстановлению украинской власти на временно не контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей.
 
"Мы не знаем, что сейчас происходит на этих территориях, что с помещениями, которые ограбили. Не знаем, как именно снова перерегистрировать людей, как с ними организовать эту работу", – отметил Черныш.

Сладкие обещания. План по деоккупации Донбасса
 
Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в этом году главной задачей для силовиков будет освобождение Донбасса, а в дальнейшем – Крыма.

Источник: korrespondent.net

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