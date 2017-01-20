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20. 01. 2017

Обама опубликовал прощальное письмо

Президент США Барак Обама написал прощальное письмо для американцев. Текст письма опубликован на сайте Белого дома.

Обама поблагодарил граждан за честь быть 44-м президентом США: "Все что я узнал за время пребывания в должности, я узнал от вас. Вы сделали меня лучше как президента, и вы сделали меня лучше как человека".

Он также подчеркнул, что Америка – не проект одного человека.

"Самым мощным словом в нашей демократии является слово "Мы". Мы – народ. Мы все преодолеем. Да, мы сможем", – написал Обама.

Оставлять прощальное письмо в Овальном кабинете для преемника – давняя традиция.

Американцы положительно оценили правление Обамы

Напомним, 11 января Обама выступил с прощальной речью. Обращаясь к американцам в последний раз на посту президента Обама прослезился. 

Источник: korrespondent.net

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