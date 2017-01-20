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20. 01. 2017

Сенегал заявил об ударах в Гамбии

Армия Сенегала заявила, что военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали наносить удары в Гамбии, передает Reuters.

Боевые действия были начаты в рамках операции "Восстановление демократии".

В операции участвуют сухопутные, воздушные и морские силы.

Президент Гамбии ввел режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий

Ранее сообщалось, что войска Сенегала вошли в Гамбию для обеспечения передачи власти от предыдущего президента Яйи Джамме избранному лидеру страны Адаму Бэрроу.

Источник: korrespondent.net

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