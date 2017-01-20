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20. 01. 2017

Военная операция в Гамбии приостановлена

 
Военная операция Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Гамбии приостановлена до полудня пятницы, чтобы дать проигравшему выборы президенту Яйя Джамме шанс мирно передать власть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организацию.
 
18 января парламент Гамбии продлил полномочия Джамме, который должен был передать власть избранному главе государства Адаме Бэрроу 19 января.
 
Бэрроу вступил в должность в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре.

Президент Гамбии отказался уйти в отставку
 
Военные Сенегала заявили о вводе войск в Гамбию. О направлении своих войск в Гамбию сообщали также власти Нигерии. Сенегальская армия заявила о нанесении ударов по военным объектам в Гамбии.

Источник: korrespondent.net

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