Порошенко обсудил с новым генсеком ООН Донбасс и Крым

Президент Украины Петр Порошенко провел в швейцарском Давосе продуктивные встречи и переговоры с лидерами государств и руководителями международных организаций, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Порошенко встретился с новоизбранным генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и обсудил с ним поддержку международной организацией суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также имплементацию Минских договоренностей и способствование выполнения резолюции Генеральной ассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму. Вместе с тем Порошенко проинформировал Гутерреша о передаче Киевом исков в Международный суд ООН против России.

Также украинский лидер обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте ускорение ратификации голландским парламентом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.





Порошенко ждет безвиза в ближайшие недели В администрации президента отметили, что сейчас Украина проводит напряженные переговоры в контексте минского процесса и ситуации с Крымом, в том числе налаживаются связи с новой администрацией США.

Ранее сообщалось, что Порошенко провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Источник: korrespondent.net