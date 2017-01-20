Мексика передала наркобарона Коротышку властям США

Министерство иностранных дел Мексики заявило о передаче наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) властям США.

"Правительство республики сегодня же передало господина Гусмана Лоэру властям Соединенных Штатов Америки", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.



В Мексике задержали племянника наркобарона Коротышки

Как сообщал Корреспондент.net, после 13 лет в бегах наркобарон вновь был задержан в феврале 2014 года в городе Масатлан. В июле 2015 года Коротышка снова сбежал и находился в бегах около полугода. Позже его снова задержали и вернули в "Альтиплано", а затем перевели в тюрьму на границу с США.

Источник: korrespondent.net