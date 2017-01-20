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20. 01. 2017

Порошенко: Путин и Асад – безответственные лидеры

 
Президент Украины Петр Порошенко назвал президента Сирии Башара Асада и президента России Владимира Путина безответственными лидерами, из-за которых возникли проблемы с глобальной безопасностью. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN в ходе поездки в Давос, передает пресс-служба главы государства.
 
Порошенко также отметил важность для Украины сильной и объединенной Европы и трансатлантического единства, включая США.
 
"Здесь, в Давосе, мы имели интересную тему для обсуждения об ответственном лидерстве. Думаю, что из-за двух безответственных лидеров – Ассада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", – подчеркнул президент Украины.
 
Порошенко также добавил, что кибератаки являются частью гибридной войны России.
 
Президент отметил поддержку Украины со стороны США в последние 2,5 года и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества.

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Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с новым генсеком ООН Донбасс и Крым.

Источник: korrespondent.net

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