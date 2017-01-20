В России макак готовят к полету на Марс

Научно-исследовательский институт медицинской приматологии (Сочи) приступил к реализации программы полета обезьян на Марс. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора НИИ Сергея Орлова.

"Макак готовят к путешествию на Марс. Но пока имитация полета будет сделана на Земле – в Центре ядерной физики в Дубне. Там есть возможность имитировать невесомость, космическое излучение", – сказал Орлов.

По его словам, сотрудники федерального государственного бюджетного научного учреждения НИИМП получили грант на проведение исследовательских работ.





Илон Маск раскрыл детали колонизации Марса Программа подготовки обезьян к космическому путешествию реализовывалась в России в 1980-х годах.

Напомним, США пообещали отправить человека на Марс к 2030 году.

Источник: korrespondent.net