Обама рассказал, почему не смог закрыть Гуантанамо

Уходящий президент США Барак Обама заявил, что политическое противостояние в Конгрессе США помешало ему закрыть тюрьму Гуантанамо на Кубе, пишет The Independent.

При этом он отметил, что благодаря деятельности уходящей американской администрации количество заключенных в данной тюрьме значительно сократилось.

По словам Обамы, если бы закрыть тюрьму было просто, он бы сделал это несколько лет назад.

"Хотя изначально за это выступали обе партии, затем, к сожалению, это стало предметом межпартийной борьбы", – сказал президент США.

На данный момент в Гуантанамо содержится 41 заключенный. Тюрьму покинули 196 человек.



США передали Оману 10 заключенных из Гуантанамо

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не считает нужным освобождать заключенных Гуантанамо.

Источник: korrespondent.net