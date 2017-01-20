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20. 01. 2017

Сорос назвал Трампа мошенником и диктатором

 
Политика избранного президента США Дональда Трампа потерпит неудачу, а сам он мог бы стать диктатором. Об этом заявил в интервью Bloomberg инвестор-миллиардер Джордж Сорос.
 
"Я бы охарактеризовал его (Трампа – ред.) как обманщика, мошенника и потенциального диктатора. Но он лишь потенциальный диктатор, поскольку я уверен, что Конституция и политические институты Соединенных Штатов достаточно сильны... Он стал бы диктатором, если бы мог выйти сухим из воды, но он не способен на это", – заявил миллиардер.
 
Сорос выразил уверенность, что политика Трампа обречена на провал из-за своих внутренних противоречий. 
 
Сорос являлся сторонником кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и пожертвовал на ее избирательную кампанию около 25 миллионов долларов.

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После победы Трампа на президентских выборах Сорос понес потери в размере около 1 миллиарда долларов вследствие неожиданных тенденций на фондовом рынке. 

Источник: korrespondent.net

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