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20. 01. 2017

Совбез ООН принял резолюцию в поддержку смены власти в Гамбии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, признающую президентом Гамбии избранного на декабрьских выборах Адама Бэрроу и осуждающую попытки противостоять мирной передаче власти со стороны предыдущего президента этой страны Яйи Джамме.

Все 15 членов Совбеза проголосовали "за", сообщает Интерфакс.

Как отмечается в тексте резолюции, СБ ООН решительно осуждает заявление бывшего президента Джамме о неприятии официальных результатов состоявшихся 1 декабря выборов.

Резолюция также осудила и попытки узурпировать волю народа и нарушить целостность избирательного процесса Гамбии.

СБ ООН одобряет решения ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств) и Африканского союза признать г-на Адама Бэрроу в качестве президента Гамбии и выражает им полную поддержку.

Напомним, политический кризис в Гамбии разразился после того, как проигравший на выборах 1 декабря Джамме отказался покидать свий пост и обеспечить мирную передачу власти выигравшему выборы Бэрроу.

Военная операция в Гамбии приостановлена

Военные Сенегала заявили о вводе войск в Гамбию. О направлении своих войск в Гамбию сообщали также власти Нигерии. Сенегальская армия заявила о нанесении ударов по военным объектам в Гамбии.

Источник: korrespondent.net

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