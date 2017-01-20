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20. 01. 2017

В Сирии уничтожен один из главарей Аль-Каиды

 
В ходе авиаударов сил американских ВВС в Сирии был уничтожен один из главарей террористической организации Аль-Каида. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
 
Боевик Мохаммад Хабиб Буссадун ат-Туниси был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб 17 января.
 
Отмечается, что он принимал участие в оказании помощи экстремистам и в проведении внешних операций, а также был связан с террористическими заговорами с целью атаковать страны Запада. 
 
Буссадун прибыл в Сирию в 2014 году, до этого проведя несколько лет в странах Европы и Ближнего Востока, где он поддерживал связи с несколькими экстремистами.

СМИ: Сирийская оппозиция может сблизиться с Аль-Каидой
 
Напомним, ранее США заявили о ликвидации лидера Аль-Каиды на Аравийском полуострове.

Источник: korrespondent.net

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