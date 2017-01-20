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20. 01. 2017

В Нью-Йорке проходит митинг против Трампа


В Нью-Йорке началась массовая акция протеста против избранного президента США Дональда Трампа, который сегодня должен официально вступить в должность. 
 
Демонстрация проходит на углу Центрального парка и Пятой авеню, недалеко от здания Trump Tower. По словам очевидцев, на митинг собрались несколько тысяч участников. 
 
В митинге приняли участие мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, а также актеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, певица Шер и многие другие.

Crowd really picking up now at #westandunited anti-Trump rally outside Trump Tower pic.twitter.com/oKJIQ2Lqzy

— Jennifer Hayden (@Scout_Finch) 19 января 2017 г.


Участникам антитрамповских митингов платят - СМИ
 
Напомним, ранее перед отелем Trump International Hotel в Вашингтоне мужчина в знак протеста против избрания Трампа пытался поджечь себя.

Источник: korrespondent.net

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