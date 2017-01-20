В Нью-Йорке проходит митинг против Трампа



В Нью-Йорке началась массовая акция протеста против избранного президента США Дональда Трампа, который сегодня должен официально вступить в должность.

Демонстрация проходит на углу Центрального парка и Пятой авеню, недалеко от здания Trump Tower. По словам очевидцев, на митинг собрались несколько тысяч участников.





Crowd really picking up now at #westandunited anti-Trump rally outside Trump Tower pic.twitter.com/oKJIQ2Lqzy — Jennifer Hayden (@Scout_Finch) 19 января 2017 г.



Участникам антитрамповских митингов платят - СМИ

В митинге приняли участие мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, а также актеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, певица Шер и многие другие.

Напомним, ранее перед отелем Trump International Hotel в Вашингтоне мужчина в знак протеста против избрания Трампа пытался поджечь себя.

Источник: korrespondent.net