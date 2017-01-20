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20. 01. 2017

Украинских военных обстреляли 19 раз – штаб

За прошедшие сутки на Донбассе существенно снизилось количество обстрелов: боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских силовиков, передает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино.

На донецком – из тех же видов вооружения – Авдеевку, Луганское и Зайцево.

На луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120 -мм минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов – Новозвановку – говорится в сообщении и подчеркивается, что потерь среди украинских военных нет.

В свою очередь в ДНР также заявили о сокращении обстрелов – до 71 с 682 накануне. Такую ситуацию сепаратисты пояснили прибытием на Донбасс заместителя главы ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в зоне АТО зафиксировали 37 обстрелов. Были ранены двое военных.

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Источник: korrespondent.net

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