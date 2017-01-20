Итоги 19.01: Крещенские купания и диплом Супрун

Стартовала вторая волна е-декларирования

В НАПК объявили о начале второй волны электронного декларирования. До 1 апреля электронные декларации должны заполнить лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также те, кто приравниваются к уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Украина провела военную инспекцию в Ростовской области РФ

Украина проинспектировала российские военные объекты на территории Ростовской области РФ. Осмотры прошли в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

В Украине прошли крещенские купания

На праздник Крещение 19 января митрополит УПЦ МП Онуфрий освятил воды Днепра на Оболонской набережной в Киеве. Прошли крещенские купания и в других локациях Днепра, в том числе в Гидропарке. Спасатели, дежурившие на месте, рассказали, что температура воды в реке составляла +1 градус, в то время как температура воздуха сохранялась минусовая (-3 мороза).

В Одессе пытались установить национальный рекорд Украины по количеству одновременно зашедших в ледяную воду. Но рекорд могут не засчитать, так как не все участники зарегистрировались после выхода из воды

В Киеве радикалы подрались с полицией

В Киеве на улице Грушевского на годовщину начала столкновений между радикалами ОУН, Правого сектора и Белого молота и правоохранителями возникла потасовка. В толпе митингующих звучали лозунги "Слава нации – смерть врагам!" и "Свободу не остановить!".

Сенегал начал военную операцию в Гамбии

Войска Сенегала вошли в Гамбию для обеспечения передачи власти от предыдущего президента Яйи Джамме избранному лидеру страны Адаму Бэрроу. В операции участвуют сухопутные, воздушные и морские силы.

Вице-спикер Рады опубликовала диплом Супрун

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид обнародовала копии документов о медицинском образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Согласно свидетельству о признании иностранного документа об образовании, выданному Министерством образования и науки в июле прошлого года, и.о. министра здравоохранения имеет диплом университета штата Мичиган и степень доктора медицины.

Янукович отреагировал на обнародование его письма Путину

Бывший президент Виктор Янукович прокомментировал свое письмо к российскому президенту Владимиру Путину, датированное мартом 2014 года.

"Это письмо находится в открытом доступе на странице ООН уже почти три года, а Генеральная прокуратура решила сделать из него сенсацию лишь сейчас. И я знаю, почему. Близится годовщина трагических событий на Майдане февраля 2014 года", - сказал он.

По словам Януковича, ГПУ до сих пор не представила обществу ни единого доказательства его вины в гибели людей.

Накануне СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска. ГПУ ранее назвала его доказательством госизмены Януковича.

Источник: korrespondent.net