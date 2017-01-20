Итоги 19.01: Крещенские купания и диплом Супрун

Стартовала вторая волна е-декларирования
В НАПК объявили о начале второй волны электронного декларирования. До 1 апреля электронные декларации должны заполнить лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также те, кто приравниваются к уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Украина провела военную инспекцию в Ростовской области РФ
Украина проинспектировала российские военные объекты на территории Ростовской области РФ. Осмотры прошли в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.
В Украине прошли крещенские купания
На праздник Крещение 19 января митрополит УПЦ МП Онуфрий освятил воды Днепра на Оболонской набережной в Киеве. Прошли крещенские купания и в других локациях Днепра, в том числе в Гидропарке. Спасатели, дежурившие на месте, рассказали, что температура воды в реке составляла +1 градус, в то время как температура воздуха сохранялась минусовая (-3 мороза).
В Одессе пытались установить национальный рекорд Украины по количеству одновременно зашедших в ледяную воду. Но рекорд могут не засчитать, так как не все участники зарегистрировались после выхода из воды
В Киеве радикалы подрались с полицией
В Киеве на улице Грушевского на годовщину начала столкновений между радикалами ОУН, Правого сектора и Белого молота и правоохранителями возникла потасовка. В толпе митингующих звучали лозунги "Слава нации – смерть врагам!" и "Свободу не остановить!".
Сенегал начал военную операцию в Гамбии
Войска Сенегала вошли в Гамбию для обеспечения передачи власти от предыдущего президента Яйи Джамме избранному лидеру страны Адаму Бэрроу. В операции участвуют сухопутные, воздушные и морские силы.
Вице-спикер Рады опубликовала диплом Супрун
Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид обнародовала копии документов о медицинском образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.
Согласно свидетельству о признании иностранного документа об образовании, выданному Министерством образования и науки в июле прошлого года, и.о. министра здравоохранения имеет диплом университета штата Мичиган и степень доктора медицины.
Янукович отреагировал на обнародование его письма Путину
Бывший президент Виктор Янукович прокомментировал свое письмо к российскому президенту Владимиру Путину, датированное мартом 2014 года.
"Это письмо находится в открытом доступе на странице ООН уже почти три года, а Генеральная прокуратура решила сделать из него сенсацию лишь сейчас. И я знаю, почему. Близится годовщина трагических событий на Майдане февраля 2014 года", - сказал он.
По словам Януковича, ГПУ до сих пор не представила обществу ни единого доказательства его вины в гибели людей.
Накануне СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска. ГПУ ранее назвала его доказательством госизмены Януковича.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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