В Мельбурне автомобиль врезался в толпу пешеходов

В австралийском Мельбурне легковой автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов. Погибли три человека, не менее 20 получили ранения, среди пострадавших четверо детей, пишет The Guardian.

По словам очевидцев, наезд был совершен умышленно и водитель даже не пытался остановить машину, врезавшись в толпу на тротуаре.

Началась паника и люди стали прятаться в окрестных магазинах.

Водителя удалось задержать. Полиция выясняет мотивы его действий.

Напомним, сейчас в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису и в город приехали тысячи туристов со всего мира. Инцидент с автомобилем не повлиял на проведение турнира.

Как сообщал Корреспондент.net, 8 января в Иерусалиме водитель-палестинец намеренно направил грузовик в группу людей. Тогда погибли четверо израильских солдат, 13 человек получили ранения.

Источник: korrespondent.net