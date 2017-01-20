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20. 01. 2017

Минобороны РФ: На подходе гиперзвуковое оружие

Российская армия в скором времени получит гиперзвуковое оружие и новые принципы управления войсками. Об этом заявил замминистра обороны Юрий Борисов, передает РИА Новости.

"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", – сказал Борисов.

По его словам, сегодня российская армия "стоит на рубеже очередной научно-технической революции".

"На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать – и все это нужно делать в реальном масштабе времени, – тот, собственно, и побеждает", – добавил Борисов.

Как сообщал Корреспондент.net, Россия хочет получить гиперзвуковое оружие в 2020 году. Оно создается на основе советских разработок "Холод".

Ранее в РФ заявили о создании оружия, поражающего энергией.

Источник: korrespondent.net

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