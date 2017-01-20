Лента RSS
Подписаться на ленту
20 января 2017, пятница, 10:36
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
20. 01. 2017

Суд завершил первые слушания по "долгу Януковича"

Высокий суд Лондона завершил первые слушания по иску России к Украине о долге по евробондам на 3 млрд долларов, посвященные ходатайству российской стороны об ускоренном рассмотрении иска, и вынесет вердикт в течение одного-трех месяцев.

Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"Слушания были посвящены исключительно изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. Как показывает практика, на вынесение вердикта Суду может потребоваться от одного до трех месяцев", – говорится в сообщении.

В российском Минфине выразили убежденность, что "приведенная ответчиком аргументация не выдерживает критики".

"Ожидаем скорейшего вынесения судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине", – говорится в сообщении министерства финансов.

Как сообщал Корреспондент.net, Россия подала иск к Украине в Высокий суд Лондона по поводу долга в 3 млрд долларов 17 февраля 2016 года. Украина должна была ответить на иск до 4 марта. 4 мая президент Петр Порошенко подписал закон о бессрочном моратории на выплату России долга.

В июне 2016 года Голосеевский районный суд Киева наложил арест на "российский долг".

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.