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20. 01. 2017

В Донецкой области задержали "депутата" ДНР

Сотрудники полиции задержали на Донбассе в пункте пропуска Майорск "депутата" самопровозглашенной ДНР. Член так называемого "народного совета" пытался пересечь линию разграничения под видом мирного жителя, передает региональное управление полиции.

Задержанного доставили в Бахмутское отделение полиции, где сейчас с ним работают следователи.

Как отмечается, мужчина в марте 2014 года принимал участие в митингах в Донецкой области и получил предложение войти в состав "народного совета" ДНР. "Депутат" проработал на должности два месяца, после чего покинул ее.

"Он бежал из псевдореспублики с началом боевых действий, уехал в РФ, но был вынужден вернуться. "Братское государство" любит жителей Донбасса только на расстоянии... В настоящее время в отношении подозреваемого собирается доказательная база, он проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений", – рассказали в полиции.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 ноября 2016 года вблизи Мариуполя на блокпосту в ходе проверки документов нацгвардейцы задержали высокопоставленного чиновника ДНР.

"Генпрокуратура" ДНР раскритиковала своих депутатов

Источник: korrespondent.net

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