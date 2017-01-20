На Филиппинах сильное наводнение, есть жертвы

На северной части острова Минданао на Филиппинах из-за дождей и наводнений погибли 18 человек. Еще пять числятся пропавшими без вести, сообщает Malaya.

В регионах Восточные Висайи и Северный Минданао тысячи человек вынуждены покинуть свои дома. В нескольких городах объявили "состояние стихийного бедствия", также приостановлены занятия в школах, закрыты госучреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Малайзии из-за наводнений эвакуировали тысячи человек.

В Таиланде из-за наводнений погибли 12 человек

Источник: korrespondent.net