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20. 01. 2017

На Филиппинах сильное наводнение, есть жертвы

 
На северной части острова Минданао на Филиппинах из-за дождей и наводнений погибли 18 человек. Еще пять числятся пропавшими без вести, сообщает Malaya.
 
В регионах Восточные Висайи и Северный Минданао тысячи человек вынуждены покинуть свои дома. В нескольких городах объявили "состояние стихийного бедствия", также приостановлены занятия в школах, закрыты госучреждения.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Малайзии из-за наводнений эвакуировали тысячи человек.
 
В Таиланде из-за наводнений погибли 12 человек

Источник: korrespondent.net

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