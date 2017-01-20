В аэропорту Киева нашли комплектующие к оружию

В киевском аэропорту Жуляны пограничники обнаружили 17 ящиков с контрабандными комплектующими к оружию и авиационной технике, сообщает Госпогранслужба.

"Во время осмотра багажного отделения самолета, который совершал рейс в Иран, внимание пограничного наряда привлекли 17 ящиков с грузом, что не имели никаких товаросопроводительных документов и не были внесены в бортовой журнал судна", – отмечается в сообщении.

По словам экипажа, ящики якобы содержали ремонтный комплект для самолета и не были учтены в бортовом журнале из-за невнимательности. Однако правоохранители решили более детально проверить их содержимое.

"В результате, во время совместного осмотра в трех ящиках обнаружено комплектующие, которые, скорее всего, относятся к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса Фагот. В остальных ящиков хранились комплектующие к самолетам", – сообщили в пограничном ведомстве.

Сейчас продолжается экспертиза оборудования. По данному факту возбудили дела по ст. 201 УК Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Как сообщал Корреспондент.net, ранее правоохранители установили, что киевская фирма продавала ГП Антонов комплектующие из России.

Также сообщалось, что украинец пытался вывезти в Польшу запчасти к истребителю МиГ-29.

Источник: korrespondent.net