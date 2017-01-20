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20. 01. 2017

На Одесчине жестоко избили бойца "Правого сектора" за участие в АТО

 
Неизвестные избили экс-бойца Правого сектора в Измаиле, Одесской области. Об этом сообщается на странице "Правый сектор Одесса" в Facebook.
 
"Возвращаясь домой вечером, случайно наткнулся на группу из пяти пророссийских молодых людей, узнав, что друг "Докер" националист и воевал в рядах "Правого сектора", бросились его бить. На этом конфликт не закончился. Эти же преступники ждали бойца прямо под его домом, однако были уже вооружены бейсбольными битами и имели целью завершить свое грязное дело и вывезти националиста в лес. На этот раз жители встали на защиту "Докера" и сумели отогнать быдло", - сказано в сообщении.
 
Сам пострадавший пообещал отомстить нападавшим.
 
"Не ожидал, что такое может случиться. Это местное быдло увидело красно-черный браслет у меня на руке. Далее начали мне угрожать, а как в перепалке узнали, что я воевал в рядах Правого сектора, то напали на меня. Это недопустимо в Украине. Все знают, что враг Россия, и сейчас нужно ее побороть. И кроме того, что они на Донбассе портят жизнь украинцам, то теперь пытаются и здесь. Такого нет повторяться, мы найдем виновных и их накажем", - отметил сам "Докер".
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на улице Грушевского 19 января произошло столкновение между радикалами ОУН, Правого сектора и Белого молота с правоохранителями.
 
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Источник: korrespondent.net

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