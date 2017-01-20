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20. 01. 2017

СБУ: Вражеская ДРГ была вооружена российскими боеприпасами

Сотрудники СБУ в очередной раз обнаружили в зоне проведения АТО оружие и боеприпасы российского производства, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным спецслужбы, диверсионная группа сепаратистов пыталась проникнуть на позиции 92-й отдельной механизированной бригады. Нападение было отбито, а во время "зачистки" места боевого столкновения силовики обнаружили автоматическое оружие и гранатомет РПГ-7В, которые бросили боевики.

Также был обнаружен гранатометный выстрел ОГ-7В (маркировка ОГ-7В 11-2-14) и метательный заряд к нему (маркировка ПГ-7ПМ НБЛ-42 10/12-10 2-14-11).

"Эти боеприпасы были разработаны АО "Научно-производственное предприятие Базальт (главное оборонное предприятие РФ по созданию и поставкам вооружения и боеприпасов для армии РФ) и приняты на вооружение российской армией в 1999 году", – отметили в СБУ.

Как сообщал Коррепондент.net, СБУ обнаружила в "серой зоне" ранец российского десантника. Это может стать очередным доказательством присутствия российских военных на украинской территории.

Ранее сотрудники СБУ нашли тайник с десятками снарядов в Донецкой области.

Источник: korrespondent.net

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