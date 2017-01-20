Инаугурационные мероприятия в США по случаю вступления в должность 45-президента США Дональда Трампа начались 19 января, однако основные церемонии пройдут сегодня, 20 января, вечером по киевскому времени. Инаугурация состоится сегодня в полдень (19:00 по Киеву), после нее пройдет бал, а завтра - 21 января - молитвенный завтрак.
В этом году молитвенный завтрак по случаю инаугурации президента США посетит рекордное количество представителей Украины - около сотни. Вероятно, именно поэтому вчера зал заседаний Верховной Рады пустовал: утреннее заседание закрыли спустя пять минут после начала из-за отстутсвия кворума.
Корреспондент.net узнавал подробности.
На большинство инагуруационных мероприятий 19-21 января было можно свободно купить билеты. Например, стоимость участия в параде 20 января - $425 - 800 в зависимости от места в колонне. Цены на саму церемонию присяги 20 января в западном крыле Белого дома - от $449 до $16000 - в зависимости от близости к Трампу.
В завтрашнем молитвенном завтраке традиционно участвуют нескольких тысяч представителей элиты из разных стран мира.
Большинство из украинских политиков в США отправила президентская политсила. Сам президент Петр Порошенко, конечно, как и другие президенты, не полетит - на инаугурацию президентов других стран США не приглашают. Приглашены лишь послы (дипмиссии).
Депутат от БПП Валерий Карпунцов признался, что отправится на молитвенный ланч в Вашингтон и выложил фото приглашения в Facebook. По его словам, после получения приглашения (оно не именное) приглашенному нужно пройти регистрацию на специальном сайте.
Cмотрите фотогалерею: Сотня Трампа. Кто от Украины летит на инаугурацию
Как пишет Страна со ссылкой на руководство БПП, на молитвенный завтрак от БПП поедут Оксана Билозир, первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, замглавы АП Алексей Филатов.
Как отметил источник в БПП, есть несколько видов приглашений. Первый - квота от БПП, в таком случае приглашения распределяет партия. Второй - приглашения напрямую из США - их обладатели едут бесплатно. Третий вариант - это те, кто купил право присутствовать на молитвенном завтраке через лоббистские фирмы. Сами тексты приглашений не именные.
На инаугурацию Трампа, как говорят источники в других фракциях, летят лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший глава ГПУ Виктор Шокин, депутаты Народного фронта Георгий Логвинский, Олег Крышин, Павел Унгурян, нардеп-радикал Андрей Артеменко, оппозиционеры Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул, Николай Скорик. К слову, еще вчера, 19 января, Новинский был в Киеве - его заметили на Оболони на церемонии освящения вод Днепра по случаю Крещения.
Депутат Борислав Береза улетел в Америку еще днем 17 января. Заверил, что получил приглашение от представителей Республиканской партии и не только примет участие в церемониях, но и проведет ряд важных встреч.
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в США еще с прошлой недели. По слухам, он пытается донести до знакомых в новой администрации необходимость усилить давление на Порошенко для проведения досрочных парламентских выборов в Украине.
"Молитвенный завтрак - грандиозное и в то же время достаточно камерное с точки зрения духа событие, которое собирают людей с разными политическими взглядами вокруг ценностей Иисуса Христа. Хотя там могут оказаться за одним христиане и мусульмане или буддисты, - рассказал Павел Унгурян. По словам нардепа, на инаугурацию он едет в группе численностью примерно 40 человек. Из них 20 - представители политики, экономики и местного самоуправления, отстальные - члены общественных организаций, юристы, спортсмены, молодые лидеры.
Оргкомитет Молитвенного ланча специально распределяет гостей так, чтобы за одним столом оказались люди из разных стран и с разными статусами, но обязательно был кто-то из членов принимающей стороны.
Обычный священник из репрессированной христианской общины Индии может запросто оказаться рядом с Джоном Маккейном, отметил Унгурян.
В предыдущие годы цены на участие в молитвенном ланче достигали 20 - 150 тысяч. В этом году цена билета за столом близко к Трампу якобы доходит и до миллиона долларов.
Впрочем, как говорят политики, не раз бывавшие на инаугурациях в США, участие в молитвенных завтраках и прочих мероприятиях - чистый символизм. Никто не сможет напрямую пообщаться не только с самим президентом, но даже с кем-либо из его окружения. Здесь важны контакты, которые можно завязать вне официальных мероприятий. Украинцы едут, чтобы наладить знакомство с командой, которая у Трампа будет отвечать за Украину, поговорить с профессиональными лоббистами.
Онлайн-трансляция инаугурации Трампа
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
-
Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
-
Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
-
Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
-
Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-