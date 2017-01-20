Инаугурационные мероприятия в США по случаю вступления в должность 45-президента США Дональда Трампа начались 19 января, однако основные церемонии пройдут сегодня, 20 января, вечером по киевскому времени. Инаугурация состоится сегодня в полдень (19:00 по Киеву), после нее пройдет бал, а завтра - 21 января - молитвенный завтрак.

В этом году молитвенный завтрак по случаю инаугурации президента США посетит рекордное количество представителей Украины - около сотни. Вероятно, именно поэтому вчера зал заседаний Верховной Рады пустовал: утреннее заседание закрыли спустя пять минут после начала из-за отстутсвия кворума.

Корреспондент.net узнавал подробности.

На большинство инагуруационных мероприятий 19-21 января было можно свободно купить билеты. Например, стоимость участия в параде 20 января - $425 - 800 в зависимости от места в колонне. Цены на саму церемонию присяги 20 января в западном крыле Белого дома - от $449 до $16000 - в зависимости от близости к Трампу.

В завтрашнем молитвенном завтраке традиционно участвуют нескольких тысяч представителей элиты из разных стран мира.

Большинство из украинских политиков в США отправила президентская политсила. Сам президент Петр Порошенко, конечно, как и другие президенты, не полетит - на инаугурацию президентов других стран США не приглашают. Приглашены лишь послы (дипмиссии).

Депутат от БПП Валерий Карпунцов признался, что отправится на молитвенный ланч в Вашингтон и выложил фото приглашения в Facebook. По его словам, после получения приглашения (оно не именное) приглашенному нужно пройти регистрацию на специальном сайте.

Cмотрите фотогалерею: Сотня Трампа. Кто от Украины летит на инаугурацию

Как пишет Страна со ссылкой на руководство БПП, на молитвенный завтрак от БПП поедут Оксана Билозир, первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, замглавы АП Алексей Филатов. Как отметил источник в БПП, есть несколько видов приглашений. Первый - квота от БПП, в таком случае приглашения распределяет партия. Второй - приглашения напрямую из США - их обладатели едут бесплатно. Третий вариант - это те, кто купил право присутствовать на молитвенном завтраке через лоббистские фирмы. Сами тексты приглашений не именные.

На инаугурацию Трампа, как говорят источники в других фракциях, летят лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший глава ГПУ Виктор Шокин, депутаты Народного фронта Георгий Логвинский, Олег Крышин, Павел Унгурян, нардеп-радикал Андрей Артеменко, оппозиционеры Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул, Николай Скорик. К слову, еще вчера, 19 января, Новинский был в Киеве - его заметили на Оболони на церемонии освящения вод Днепра по случаю Крещения.

Депутат Борислав Береза улетел в Америку еще днем 17 января. Заверил, что получил приглашение от представителей Республиканской партии и не только примет участие в церемониях, но и проведет ряд важных встреч.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в США еще с прошлой недели. По слухам, он пытается донести до знакомых в новой администрации необходимость усилить давление на Порошенко для проведения досрочных парламентских выборов в Украине.

"Молитвенный завтрак - грандиозное и в то же время достаточно камерное с точки зрения духа событие, которое собирают людей с разными политическими взглядами вокруг ценностей Иисуса Христа. Хотя там могут оказаться за одним христиане и мусульмане или буддисты, - рассказал Павел Унгурян. По словам нардепа, на инаугурацию он едет в группе численностью примерно 40 человек. Из них 20 - представители политики, экономики и местного самоуправления, отстальные - члены общественных организаций, юристы, спортсмены, молодые лидеры.

Оргкомитет Молитвенного ланча специально распределяет гостей так, чтобы за одним столом оказались люди из разных стран и с разными статусами, но обязательно был кто-то из членов принимающей стороны.

Обычный священник из репрессированной христианской общины Индии может запросто оказаться рядом с Джоном Маккейном, отметил Унгурян.

В предыдущие годы цены на участие в молитвенном ланче достигали 20 - 150 тысяч. В этом году цена билета за столом близко к Трампу якобы доходит и до миллиона долларов.

Впрочем, как говорят политики, не раз бывавшие на инаугурациях в США, участие в молитвенных завтраках и прочих мероприятиях - чистый символизм. Никто не сможет напрямую пообщаться не только с самим президентом, но даже с кем-либо из его окружения. Здесь важны контакты, которые можно завязать вне официальных мероприятий. Украинцы едут, чтобы наладить знакомство с командой, которая у Трампа будет отвечать за Украину, поговорить с профессиональными лоббистами.

Онлайн-трансляция инаугурации Трампа

Источник: korrespondent.net