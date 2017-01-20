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20. 01. 2017

Рада закрылась до февраля

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем заседании в пятницу, 20 января, объявил закрытой пятую сессию восьмого созыва. Заявление было сделано  в присутствии небольшого количества народных депутатов после "Часа вопросов к правительству".

После в сессионном зале парламента прозвучал Гимн Украины. За несколько минут до гимна Парубий выступил с речью перед депутатами, в которой коротко рассказал о том, что удалось сделать за текущую сессию. Он также отметил, что "впереди еще много работы". "Мы победим, слава Украине", – сказал спикер.

Согласно утвержденному календарному плану работы ВР на шестую сессию следующее заседание парламента состоится 7 февраля.

Напомним, накануне Парубий закрыл вечернее заседание парламента спустя пять минут после его открытия из-за отсутствия кворума.

Источник: korrespondent.net

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