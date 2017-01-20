В Вашингтоне подрались на митинге против Трампа

В столице США возле здания Национального клуба печати произошло столкновение между сторонниками и противниками Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Сотни участников акции протеста собрались в честь предстоящей инаугурации Трампа возле здания, где проходил "Бал убожеств". Такое название было дано в насмешку над бывшим кандидатом демократов Хиллари Клинтон, которая однажды использовала это обидное слово по отношению к сторонникам Трампа.

Онлайн-трансляция инаугурации Трампа

Приверженцы Клинтон встречали злобными выкриками всех гостей бала. Когда рядом со зданием появился человек с флагом, на котором был написан лозунг в поддержку Трампа, демонстранты попытались напасть на него и гнались за ним целый квартал, пока он не добежал до Театра Уоррена, где оказалась компания его единомышленников, собиравшихся отправиться на другое мероприятие. Они взяли убегавшего под защиту и дали отпор его преследователям, которые были вынуждены повернуть обратно.

В драку вмешалась полиция, им пришлось применить слезоточивый газ.

Напомним, также митинги против Трампа проходили в Нью-Йорке.

Источник: korrespondent.net