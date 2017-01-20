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20. 01. 2017

СМИ: Порошенко встретился с Пинчуком в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко на экономическом форуме в Давосе провел встречу с бизнесменом Виктором Пинчуком и экс-министром обороны США Робертом Гейтсом. Об этом сообщает РБК-Украина в пятницу, 20 января.

По данным СМИ, после окончания украинского завтрака в отеле Morosani Schweizerhof Hotel состоялась закрытая встреча, участие в которой приняли президент Порошенко, советник президента и бывший глава его администрации Борис Ложкин, министр иностранных дел Павел Климкин, Пинчук и Гейтс.

По данным собеседника агентства, мероприятие длилось около часа, на нее обсуждали, среди прочего, будущую встречу Порошенко и избранного президента США Дональда Трампа.

"Если эта информация верна (а не доверять источнику нет никакого основания), то вся тема с бойкотом, демонстрацией своего несогласия, убеждения, если не сказать больше – принуждения, игнорировать мероприятие Пинчука, отошли на второй план ровно тогда, когда появилась возможность провести переговоры с человеком, который имеет влияние на Дональда Трампа или, как минимум, поддерживает с ним связь", – пишет СМИ.

Украинский ланч в Давосе: фото, видео, тезисы

Ранее сообщалось, что Порошенко на будет присутствовать на украинском ланче в Давосе, который организует фонд Пинчука. Такое решение было принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. "У президента будет своя программа в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет", – сообщали в Администрации президента.

Источник: korrespondent.net

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