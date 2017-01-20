СМИ: Порошенко встретился с Пинчуком в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко на экономическом форуме в Давосе провел встречу с бизнесменом Виктором Пинчуком и экс-министром обороны США Робертом Гейтсом. Об этом сообщает РБК-Украина в пятницу, 20 января.
По данным СМИ, после окончания украинского завтрака в отеле Morosani Schweizerhof Hotel состоялась закрытая встреча, участие в которой приняли президент Порошенко, советник президента и бывший глава его администрации Борис Ложкин, министр иностранных дел Павел Климкин, Пинчук и Гейтс.
По данным собеседника агентства, мероприятие длилось около часа, на нее обсуждали, среди прочего, будущую встречу Порошенко и избранного президента США Дональда Трампа.
"Если эта информация верна (а не доверять источнику нет никакого основания), то вся тема с бойкотом, демонстрацией своего несогласия, убеждения, если не сказать больше – принуждения, игнорировать мероприятие Пинчука, отошли на второй план ровно тогда, когда появилась возможность провести переговоры с человеком, который имеет влияние на Дональда Трампа или, как минимум, поддерживает с ним связь", – пишет СМИ.
Украинский ланч в Давосе: фото, видео, тезисы
Ранее сообщалось, что Порошенко на будет присутствовать на украинском ланче в Давосе, который организует фонд Пинчука. Такое решение было принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. "У президента будет своя программа в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет", – сообщали в Администрации президента.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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