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20. 01. 2017

На Львовской таможне требовали "дань" в $15 тысяч – Матиос

Правоохранители задержали и. о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС. Его подозревают в систематическом взяточничестве, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, чиновник был задержан за взятку в размере 15 тысяч долларов, которую он требовал от подчиненных и получил в качестве "ежемесячной дани" от тех, кто пересекает таможенную границу Украины.

"О поборах снизу вверх знают все – заявили и процессуально дали показания отдельные смельчаки только сейчас", – отметил Матиос.

Он добавил, что злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК, а денежные средства изъяли в полном объеме.

Как сообщал Корреспондент.net, у таможенника в Борисполе нашли золотые слитки, а также валюту. Зафиксировано три факта получения им взяток.

Также сообщалось, что харьковских таможенников задержали на крупной взятке.

Источник: korrespondent.net

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