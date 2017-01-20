В Калифорнии полицейские застрелили слепого

В городе Фонтана (Калифорния, США) в одном из магазинов местные полицейские открыли огонь по незрячему мужчине. Он был с ножом и камнем, а также страдал шизофреническим расстройством, сообщает Metro.

Как сообщают родственники погибшего, незрячий 47-летний мужчина по имени Джеймс Холл был застрелен еще в ноябре, но видео распространили только сейчас. На видео видно, как мужчина сначала выкрикивает что-то в открытые двери, а затем полицейские окружили его и начали стрелять.

По словам правоохранителей, они открыли огонь как только мужчина начал приближаться к ним. Родственники погибшего подали иск против города Фонтаны и его отделения полиции.

Напомним, в США в 2016 году участились случаи убийств при задержании подозреваемых, особенно темнокожих. Результатом стали протесты против произвола полиции. В июле в США произошло два резонансных случая убийств полицейских.

Источник: korrespondent.net