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20. 01. 2017

В Калифорнии полицейские застрелили слепого

 
В городе Фонтана (Калифорния, США) в одном из магазинов местные полицейские открыли огонь по незрячему мужчине. Он был с ножом и камнем, а также страдал шизофреническим расстройством, сообщает Metro.
 
Как сообщают родственники погибшего, незрячий 47-летний мужчина по имени Джеймс Холл был застрелен еще в ноябре, но видео распространили только сейчас. На видео видно, как мужчина сначала выкрикивает что-то в открытые двери, а затем полицейские окружили его и начали стрелять.
 
По словам правоохранителей, они открыли огонь как только мужчина начал приближаться к ним. Родственники погибшего подали иск против города Фонтаны и его отделения полиции.
 
 
Напомним, в США в 2016 году участились случаи убийств при задержании подозреваемых, особенно темнокожих. Результатом стали протесты против произвола полиции. В июле в США произошло два резонансных случая убийств полицейских.

Источник: korrespondent.net

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