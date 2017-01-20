Лента RSS
Подписаться на ленту
20 января 2017, пятница, 15:06
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
20. 01. 2017

На границе с Польшей нашли тело украинского пограничника

На украинском-польской границе во Львовской области, в пункте пропуска "Краковец", нашли тело украинского пограничника. Труп 30-летнего мужчины обнаружили в одном из помещений пункта пропуска утром в пятницу, 20 января.

Как сообщили в пресс-службе Мостиского пограничного отряда, погибший сотрудник заступил в наряд на ночную смену 19 января.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства и причины гибели пограничника.

Напомним, в сентябре в Польше возле границы с Украиной обнаружено тело украинца.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.