На границе с Польшей нашли тело украинского пограничника

На украинском-польской границе во Львовской области, в пункте пропуска "Краковец", нашли тело украинского пограничника. Труп 30-летнего мужчины обнаружили в одном из помещений пункта пропуска утром в пятницу, 20 января.

Как сообщили в пресс-службе Мостиского пограничного отряда, погибший сотрудник заступил в наряд на ночную смену 19 января.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства и причины гибели пограничника.

Напомним, в сентябре в Польше возле границы с Украиной обнаружено тело украинца.

Источник: korrespondent.net