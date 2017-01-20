На выходных в Украине потеплеет

В ближайшие сутки в Украине потеплеет из-за перемещения с северо-запада Европы порции влажного и более теплого воздуха. Временами на территории страны будет идти небольшой снег и мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах страны местами ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточной части отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью в субботу составит 4…9°С мороза, в северных и большинстве западных областей – 1…6°С мороза; днем будет от 2°С мороза до 3°С тепла.

В Киеве в субботу ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 2…4°С мороза, днем будет около 0°С.

На воскресенье, 22 января, синоптики прогнозируют отсутствие осадков в Украине, но на дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в воскресенье будет 4…9°С мороза, днем ожидается от 3°С мороза до 2°С тепла, в Карпатах и на Левобережье ночью 7…12°С мороза, днем – 1…6°С мороза.

В Киеве в воскресенье будет без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 5…7°С мороза, днем прогнозируется около 0°С.

Напомним, на прошлых выходных в Украину также пришла оттепель.

Источник: korrespondent.net